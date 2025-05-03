Итог ресурсной сделки: отныне Украина будет покупать американское оружие за живые деньги

Политнавигатор Издающаяся на Украине англоязычная газета Kyiv Post Как со ссылкой на собственные источники пишет, что после подписания сделки по недрам администрация Трампа разблокировала поставки вооружений Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии