Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Итог ресурсной сделки: отныне Украина будет покупать американское оружие за живые деньги

Итог ресурсной сделки: отныне Украина будет покупать американское оружие за живые деньги

Политнавигатор Издающаяся на Украине англоязычная газета Kyiv Post Как со ссылкой на собственные источники пишет, что после подписания сделки по недрам администрация Трампа разблокировала поставки вооружений Украине.

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