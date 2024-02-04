В Чили погиб 51 человек из-за сильнейших лесных пожаров

В центральной части Чили разбушевались крупные лесные пожары, число жертв увеличилось с 46 до 51.Недавно ещё пять тел обнаружили на дороге общего пользования, таким образом число жертв увеличилось до 51, пишет агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
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