В Чили погиб 51 человек из-за сильнейших лесных пожаров

В центральной части Чили разбушевались крупные лесные пожары, число жертв увеличилось с 46 до 51.Недавно ещё пять тел обнаружили на дороге общего пользования, таким образом число жертв увеличилось до 51, пишет агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.