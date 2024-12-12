"Предусмотрено пожизненное". Что грозит беглому зэку, ранившему двух силовиков?

12 декабря Центральный районный суд отправил Александра Перелыгина в СИЗО до 9 февраля Сбежавшему из заключения и ранившему двух правоохранителей Александру Перелыгину может грозить пожизненное лишение свободы по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа" (ст.