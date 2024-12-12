Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Зайцев
    Отправте его туда депутатом сельсовета.Депутат предложил...
  • Терехов Олег
    Да кишка слаба серьезно отвечать пиндосам... Берите пример с евреев, и поеб..ть кто что скажет , можно подумать кто н...В Кремле подтверд...
  • Геннадий Свешников
    И опять безотцовщина, а это охломон наверное из не нормального детства,что советует безобразие в семье для молодёжи 😱Бастрыкина попрос...

"Предусмотрено пожизненное". Что грозит беглому зэку, ранившему двух силовиков?

"Предусмотрено пожизненное". Что грозит беглому зэку, ранившему двух силовиков?

12 декабря Центральный районный суд отправил Александра Перелыгина в СИЗО до 9 февраля Сбежавшему из заключения и ранившему двух правоохранителей Александру Перелыгину может грозить пожизненное лишение свободы по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа" (ст.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх