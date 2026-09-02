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Журнал «Профиль»

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Искусственный интеллект способен повысить мировой ВВП на треть, считает Илон Маск

Распространение технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ) уже заметно ускоряет рост производительности, а дальнейший импульс придаст робототехника, которая станет "просто невероятным изменением".

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