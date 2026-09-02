Искусственный интеллект способен повысить мировой ВВП на треть, считает Илон Маск

Распространение технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ) уже заметно ускоряет рост производительности, а дальнейший импульс придаст робототехника, которая станет "просто невероятным изменением".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эфиопия и Эритрея...
- ЛЛ Россия ждет от Ар...
- Франция поставит ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым