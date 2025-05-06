Театр абсурда
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Театр абсурда

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Блогер-убегант в Таиланд: "Убиваюсь на двух работах ради ни-че-го! Еще и развелся, как и все здесь"

Блогер-убегант в Таиланд: "Убиваюсь на двух работах ради ни-че-го! Еще и развелся, как и все здесь"

Сбежавший из России в Таиланд "широко известный в узких кругах" IT-блогер Филипп Ранжин разразился гневным спичем из-за трёхлетнего разочарования в эмиграции.

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