Блогер-убегант в Таиланд: "Убиваюсь на двух работах ради ни-че-го! Еще и развелся, как и все здесь"

Сбежавший из России в Таиланд "широко известный в узких кругах" IT-блогер Филипп Ранжин разразился гневным спичем из-за трёхлетнего разочарования в эмиграции.
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