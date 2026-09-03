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«Первый жест — конфета». Каким был глухонемой ребенок, погибший при обстреле Белгорода

«Первый жест — конфета». Каким был глухонемой ребенок, погибший при обстреле Белгорода

16-летний Давид погиб во время атаки ВСУ по Белгороду 30 августа. Подросток находился на смене в складском комплексе Ozon, куда устроился на летнюю подработку.

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