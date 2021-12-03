SPLETNIK

460 подписчиков

Меган Маркл прокомментировала свою победу в суде против британского таблоида

Меган Маркл прокомментировала свою победу в суде против британского таблоида

Вчера стало известно, что 40-летняя Меган Маркл выиграла судебное дело против британского таблоида The Mail on Sunday — Апелляционный суд Лондона вынес решение в ее пользу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх