Меган Маркл прокомментировала свою победу в суде против британского таблоида

Вчера стало известно, что 40-летняя Меган Маркл выиграла судебное дело против британского таблоида The Mail on Sunday — Апелляционный суд Лондона вынес решение в ее пользу.
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