Постпред РФ рассказал об угрозе от японского химоружия на границе с Россией

Найденное в Китае химическое оружие Императорской армии Японии, оставшееся со времен Второй мировой войны, находится недалеко от границы с Россией, заявил постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, сообщает 4 сентября ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Парламентская опп...
- Армии Индии и США...
- Глава ЕКА отверг ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым