Постпред РФ рассказал об угрозе от японского химоружия на границе с Россией

Найденное в Китае химическое оружие Императорской армии Японии, оставшееся со времен Второй мировой войны, находится недалеко от границы с Россией, заявил постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, сообщает 4 сентября ТАСС.