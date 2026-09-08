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Приморское масло попало в эфир к миллионам китайцев: как блогер из КНР помогает экспорту

Приморское масло попало в эфир к миллионам китайцев: как блогер из КНР помогает экспорту

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября, ФедералПресс. На полях Восточного экономического форума во Владивостоке прошла масштабная онлайн-трансляция, собравшая многомиллионную аудиторию в Китае.

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