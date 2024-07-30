В Райффайзенбанке на счетах типа «С» на 30 июня было заморожено 62 млрд рублей

На счетах типа «С» в Райффайзенбанке на конец первого полугодия было сконцентрировано 670 млн евро (61,9 млрд рублей, по курсу ЦБ на заданную дату) по амортизированной стоимости (они размещены в Агентстве по страхованию вкладов, АСВ), следует из отчетности материнской структуры российской кредитной организации — Raiffeisen Bank International (RBI).
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