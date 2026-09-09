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Песков: Москва надеется, что переговоры по Украине возобновятся в скором времени

Песков: Москва надеется, что переговоры по Украине возобновятся в скором времени

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на общее желание Москвы и Вашингтона возобновить трехсторонние переговоры по Украине.

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