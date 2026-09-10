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Царьград

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Доцент Финансового университета предупредил об угрозе утечек данных

Доцент Финансового университета предупредил об угрозе утечек данных

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко предупредил, что мошенники могут собирать личные данные из открытых источников, утечек и социальных сетей.

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