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За рулем

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Знакомый корейский седан вернулся на российский рынок с ценой ниже 2 млн рублей

Знакомый корейский седан вернулся на российский рынок с ценой ниже 2 млн рублей

Седан , когда-то выходивший с конвейера калининградского «Автотора», теперь попадает в страну только по параллельному импорту – из Китая или Кореи.

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