Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Гельмут Марко: «В 2022 году «Хонда» продолжит производить двигатели, однако не на тех же финансовых условиях, как раньше»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отметил, что компания «Хонда» продолжит сотрудничать с австрийской командой в 2022 году, несмотря на объявленный ранее уход из «Формулы-1» в качестве производителя двигателей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх