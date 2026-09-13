Дожди и туман ожидаются в регионе 14 октября

В регионе ожидается облачная погода, временами с прояснениями. Местами пройдут дожди — от небольших до умеренных.
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