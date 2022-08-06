Арбатов: американская ядерная доктрина способствует повторению Хиросимы

США до сих пор считают себя невиновными в военном преступлении против мирного населения японских городов Хиросимы и Нагасаки, поэтому могут повторно примененить ядерное оружие, так как нанесение первого удара является частью американской доктрины.
США до сих пор считают себя невиновными в военном преступлении против мирного населения японских городов Хиросимы и Нагасаки, поэтому могут повторно примененить ядерное оружие, так как нанесение первого удара является частью американской доктрины.
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