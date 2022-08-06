Народные Новости

706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    Вот и надо было Лизке заниматься "наркотиками, сексом и рок-н-роллом", а не лезть, по причине отсутствия мозгов,  в п...Неожиданное заявл...
  • Nata
    Сколько можно кормить гадов? Их давить надо, а не кормить.Певец Глызин жест...
  • Николаевна
    Бывает и такоеСергей Лазарев пр...

Арбатов: американская ядерная доктрина способствует повторению Хиросимы

Арбатов: американская ядерная доктрина способствует повторению Хиросимы

США до сих пор считают себя невиновными в военном преступлении против мирного населения японских городов Хиросимы и Нагасаки, поэтому могут повторно примененить ядерное оружие, так как нанесение первого удара является частью американской доктрины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх