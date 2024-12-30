Юный бобруйчанин - победитель республиканского турнира по настольному теннису ´Кубок Надежд´.

Республиканский турнир по настольному теннису ´Кубок Надежд´ на призы Президентского спортивного клуба среди юношей и девушек 2012, 2013 годов рождения прошел в спортивном комплексе ´Олимпиец´ в Могилеве.
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