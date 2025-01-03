В Турции возникли проблемы со снятием налички

В Турции возникли серьезные проблемы с доступом к наличным деньгам из банкоматов. Как сообщает газета Milliyet, многие устройства не имеют купюр номиналом 10, 20, 50 и 100 турецких лир (от 32 до 320 рублей), что затрудняет снятие наличных для граждан и туристов.