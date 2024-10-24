Бывший главный полицейский Прикамья устроился проректором в академии Минэка РФ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 24 октября, ФедералПресс. Экс-руководитель ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов трудоустроился в должности проректора по безопасности во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ.
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