Информация УВД по СВАО 20.05 – 24.05

В УВД по СВАО провели «круглый стол» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма В заседании «круглого стола» по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма приняли участие сотрудники Отдела Госавтоинспекции УВД по СВАО ГУ МВД России по г.