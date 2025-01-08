Турция и Сирия начали готовиться к военной операции против курдов

Находящиеся на сирийской территории члены РПК продолжают настаивать на создании другой администрации республики Вооруженные силы Турции и Сирии начнут крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), если западные государства решат выдвинуть "новые требования".