Турция и Сирия начали готовиться к военной операции против курдов

Находящиеся на сирийской территории члены РПК продолжают настаивать на создании другой администрации республики Вооруженные силы Турции и Сирии начнут крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), если западные государства решат выдвинуть "новые требования".
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