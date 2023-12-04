Юристы из США призвали поскорее придумать способ судить Россию: "А то через год все забудут"

НП

Наталья Павлова

Какие-то юристы эти байденутые, в маразме, похоже. Уж если трибунал, то над США! Разрушение целого ряда стран: Вьетнам, Югославия, Ирак, Афганистан, Сирия... Разработка и распространение вирусов, уже практически мало кто сомневается, что коронавирус разработан в США, мало того ещё и новые штаммы разрабатывают. Взрыв Северных потоков. Взращивание и подготовка террористов, разработка и организация провокаций по всему миру. И это далеко не все злодеяния США. В принципе, эту страну давно уже пора бы помножить на ноль.