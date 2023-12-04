ЕЛЕНА ПАНИНА Целый консилиум юристов, среди которых числятся советник генсека ООН в судебных процессах над "красными кхмерами" Дэвид Шеффер, бывший генпрокурор Канады Ирвин Котлер (тоже с опытом международных судов), заместитель генсека ООН по правовым вопросам Ганс Корелл и главный обвинитель Специального суда по Сьерра-Леоне Дэвид Крейн, потребовал побыстрее найти механизм международного суда над Россией.
Юристы из США призвали поскорее придумать способ судить Россию: "А то через год все забудут"
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Какие-то юристы эти байденутые, в маразме, похоже. Уж если трибунал, то над США! Разрушение целого ряда стран: Вьетнам, Югославия, Ирак, Афганистан, Сирия... Разработка и распространение вирусов, уже практически мало кто сомневается, что коронавирус разработан в США, мало того ещё и новые штаммы разрабатывают. Взрыв Северных потоков. Взращивание и подготовка террористов, разработка и организация провокаций по всему миру. И это далеко не все злодеяния США. В принципе, эту страну давно уже пора бы помножить на ноль.
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