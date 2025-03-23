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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Карпин: «Миранчуку «Барселона» лучше бы подошла, чем «Сьон». А потянет или нет – это уже другой вопрос»

Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре 2024‑го после окончания контракта с «Локомотивом». В этом сезоне хавбек провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал ассист.

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