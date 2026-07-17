"Надругательство и цинизм". Галустян получил выговор от бойцов СВО: "На войне не хватает дронов, а они тут развлекаются"

Услышал звук дрона над головой – беги в укрытие. Так учат выживать на фронте и в приграничье. Но в эфире федерального канала нас будут учить другому: как красиво запустить игрушку и умильно ахнуть "Ой, какая пусечка!"Бойцы СВО называют это надругательством, а комментаторы в соцсетях – цинизмом чистой воды.