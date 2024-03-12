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В Ивановской области 15-17 марта проголосуют за Президента и за благоустройство

В Ивановской области 15-17 марта проголосуют за Президента и за благоустройство

На голосование вынесено 30 объектов региона. В Ивановской области одновременно с выборами Президента России 15–17 марта состоится голосование за объекты для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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