В Ивановской области 15-17 марта проголосуют за Президента и за благоустройство

На голосование вынесено 30 объектов региона. В Ивановской области одновременно с выборами Президента России 15–17 марта состоится голосование за объекты для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
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