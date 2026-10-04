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Инстасамка едет на новое реалити: «Не завидую всем, кто попадёт в сезон со мной»

Инстасамка едет на новое реалити: «Не завидую всем, кто попадёт в сезон со мной»

Дарья Еропкина, известная как Инстасамка, снова уезжает на съёмки реалити-шоу. Доброй и покладистой на площадке она не будет — об этом певица предупредила сама.

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