Инстасамка едет на новое реалити: «Не завидую всем, кто попадёт в сезон со мной»

Дарья Еропкина, известная как Инстасамка, снова уезжает на съёмки реалити-шоу. Доброй и покладистой на площадке она не будет — об этом певица предупредила сама.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Киркорова и Лолит...
- Наталья Дрожжина ...
- ВН Кольцо без объясн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым