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Перрон о 7 поражениях «Детройта» подряд: «Это неприемлемо. Мы должны найти способ подняться, поставить на кон свою гордость и стать лучше»

«Ред Уингз» проиграли семь последних матчей регулярного чемпионата НХЛ и занимают 9-е место в Восточной конференции при равенстве очков с «Айлендерс».

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