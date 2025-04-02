Агентство Маска DOGE будет ликвидировано в мае

Илон Маск заявил в соцсети Х и нескольких интервью, что Департамент эффективности правительства (DOGE) под его руководством работает над сокращением дефицита в $1 трлн, и всё выполнит «в указанные сроки».
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