В США удивились мощности ударов по Украине Соцсети ВС РФ удается атаковать украинские порты и предприятия, и еще продвигаться на фронте, освобождая территории, признался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«А в России всегда так - когда накипело, тогда и назрело»: в США удивились мощности ударов по Украине
Комментарии
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Александр Александров
Это вовсе ещё не "на полную катушку", как он выразился.
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1 м.
Галина Гельдыева
А вы думаете кто останавливал наши мощные удары - наши олигархи, они же наживаются на этой войне, а когда стали понимать, что удары в глубь страны могут затронуть и их интересы, они поприжали свои хавальники. Думаю может быть уже и начинается основное СВО, а до этого были бирюльки, жаль очень наших ребят сколько их погибло из этих игр и гибнет сейчас.
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1 м.
Вячеслав Нецветаев
Насточертел этот трёп!
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1 м.
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