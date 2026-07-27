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«А в России всегда так - когда накипело, тогда и назрело»: в США удивились мощности ударов по Украине

«А в России всегда так - когда накипело, тогда и назрело»: в США удивились мощности ударов по Украине

В США удивились мощности ударов по Украине Соцсети ВС РФ удается атаковать украинские порты и предприятия, и еще продвигаться на фронте, освобождая территории, признался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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Комментарии
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Александр Александров
Это вовсе ещё не &quot;на полную катушку&quot;, как он выразился.
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1 м.
Галина Гельдыева
А вы думаете кто останавливал наши мощные удары - наши олигархи, они же наживаются на этой войне, а когда стали понимать, что удары в глубь страны могут затронуть и их интересы, они поприжали свои хавальники. Думаю может быть уже и начинается основное СВО, а до этого были бирюльки, жаль очень наших ребят сколько их погибло из этих игр и гибнет сейчас.
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1 м.
Вячеслав Нецветаев
Насточертел этот трёп!
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1 м.