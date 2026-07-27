«А в России всегда так - когда накипело, тогда и назрело»: в США удивились мощности ударов по Украине

Галина Гельдыева

А вы думаете кто останавливал наши мощные удары - наши олигархи, они же наживаются на этой войне, а когда стали понимать, что удары в глубь страны могут затронуть и их интересы, они поприжали свои хавальники. Думаю может быть уже и начинается основное СВО, а до этого были бирюльки, жаль очень наших ребят сколько их погибло из этих игр и гибнет сейчас.