Тарас Бондаренко: «Уровень футбола в Казахстане выше, чем в Сербии»

Украинский защитник «Каспия» Тарас Бондаренко ответил на вопросы об актауском клубе. – Вы играли в украинской Первой лиге, сербском и казахстанском первенстве.

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