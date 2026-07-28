У 64 тысяч работающих пенсионеров Тамбовской области с 1 августа увеличатся страховые пенсии

Прибавку к пенсии с 1 августа получат 64 тысяч работающих пенсионеров в Тамбовской области. Перерасчет коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности, которые работали в 2025 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.