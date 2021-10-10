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День работника сельского хозяйства: праздник, касающийся всех

День работника сельского хозяйства: праздник, касающийся всех

День работника сельского хозяйства отмечается в России 10 октября 2021 года. Его празднуют миллионы специалистов, занятых в обрабатывающей промышленности и на селе.

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