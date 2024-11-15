Адвокат заявил о трепетном отношении Абрамова к Алсу: «Не даст в обиду»

Александр Добровинский предложил свою помощь певице, на которую подали в суд из-за имени. Певица Алсу Социальные сетиВсе идет к тому, что в этом году Алсу и Ян Абрамов не договорятся об условиях раздела совместно нажитого имущества.
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