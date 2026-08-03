Россия запретила поставки яиц из одной страны

С понедельника, 3 августа, Россельхознадзор запретил импорт из Камбоджи живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы.
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