Россия запретила поставки яиц из одной страны

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С понедельника, 3 августа, Россельхознадзор запретил импорт из Камбоджи живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы.