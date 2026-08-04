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Аргументы недели

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Роберт Кеннеди: COVID-19 и другие глобальные эпидемии стали результатом лабораторных экспериментов с вирусами

Роберт Кеннеди: COVID-19 и другие глобальные эпидемии стали результатом лабораторных экспериментов с вирусами

Вас всех заразили: многие заболевания, в том числе и COVID-19, появились из-за экспериментов с вирусами.

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