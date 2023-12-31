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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Сегодня, 1 января 2024 года, почитают святого, который помогает избавиться от пьянства

Сегодня, 1 января 2024 года, почитают святого, который помогает избавиться от пьянства

Сегодня, 1 января 2024 года, почитают святого, который помогает избавиться от пьянства Даниил АрхаровСегодня, 1 января 2024 года, православные верующие отмечают церковный праздник, посвященный святому Илии Муромцу.

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