Сегодня, 1 января 2024 года, почитают святого, который помогает избавиться от пьянства Даниил АрхаровСегодня, 1 января 2024 года, православные верующие отмечают церковный праздник, посвященный святому Илии Муромцу.
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