Генерал Каппель: начало боевого пути Генерал Владимир Оскарович Каппель вошел в историю как один из самых талантливых белых военачальников Гражданской войны.
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Генерал Каппель: начало боевого пути Генерал Владимир Оскарович Каппель вошел в историю как один из самых талантливых белых военачальников Гражданской войны.
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