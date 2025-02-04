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Военное обозрение

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Трамп сравнил Израиль с маленькой ручкой в своих руках, предложив сделать его «большим»

Трамп сравнил Израиль с маленькой ручкой в своих руках, предложив сделать его «большим»

В Тель-Авиве надеются с помощью Трампа перерисовать карту Ближнего Востока.

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