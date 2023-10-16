Центробанк показал новую банкноту номиналом 1 тыс. рублей

ЦБ показал новые банкноты номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — башня Сююмбике в Казани, Музей истории государственности татарского народа и Музей археологии и этнографии в Уфе.