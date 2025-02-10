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Трамп вводит высокие пошлины на импорт стали и алюминия

Трамп вводит высокие пошлины на импорт стали и алюминия

Австралия заявила, что будет добиваться исключения из списка стран, против которых вводятся пошлины. О возможных зеркальных мерах сообщили и в Южной Корее Дональд Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.

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