Правовое просвещение.

18 января 2024 года в рамках встречи с трудовым коллективом Унитарного предприятия ´Красный пищевик-Славгород´, начальник главного управления юстиции Могилевского облисполкома Андрей Столяров довел до сведения работников нововведения в сфере трудовых отношений, информацию о функциях и задачах главного управления юстиции Могилевского облисполкома, п .