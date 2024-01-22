Правовое просвещение.

18 января 2024 года в рамках встречи с трудовым коллективом Унитарного предприятия ´Красный пищевик-Славгород´, начальник главного управления юстиции Могилевского облисполкома Андрей Столяров довел до сведения работников нововведения в сфере трудовых отношений, информацию о функциях и задачах главного управления юстиции Могилевского облисполкома, п .
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