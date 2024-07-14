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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пирс – игрокам сборной Англии перед финалом Евро: «Выиграйте для своей страны. 60 млн человек верят, что вы справитесь»

Пирс – игрокам сборной Англии перед финалом Евро: «Выиграйте для своей страны. 60 млн человек верят, что вы справитесь»

«60 миллионов человек верят, что вы справитесь. Вы – счастливчики. У вас есть возможность повлиять на результат.

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