В Краснодарском крае, близ Анапы горит заповедник "Утриш", сообщает оперштаб региона. Донецкая группа новостей.
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В Краснодарском крае, близ Анапы горит заповедник "Утриш", сообщает оперштаб региона. Донецкая группа новостей.
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