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Аркадий Гайдар и сытая дореволюционная жизнь

Аркадий Гайдар и сытая дореволюционная жизнь

Многие возмутились, когда я указал мимоходом, что американская мечта — это мещанское благополучие, «свой коттедж с лужайкой, жареное мясо и сверкающий свежим хромом автомобиль», тогда как советская мечта — это осознанный аскетизм ради далёкой нематериальной цели, «койка в казарме, старый ватник на жилистом туловище и яблони на Марсе по телевизору».

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Комментарии
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Виктор Сачко
я так и не понял, что автор хотел сказать в своей статье? что при царе жилось лучше чем при Советах? так окунись поглубже в историю. в России при царе не было ни одного года, чтобы какая-нибудь губерния не голодала. а грамотных в стране было  раз, два и обчёлся. и не все те,кто жил в достатке тогда были бессовестными .видимо автор кроме брехуна Солженицына не читал другой литературы,не знаком с русскими классиками .из своего сытого сегодня не видит окружающей его действительности...пусть утешится:он такой не один.многие сидят у телеящика и умилённо восхищаются победами в Донбасе ,не зная при этом о сотнях тысяч погибших и искалеченных россиян, а  главное, не зная о причинах этой войны.вот так, нет - нет, да и вылезет какой-нибудь &quot;премудрый пескарь&quot; и  обольёт грязью,  то чем восхищались поколения советских людей, кому подражали на кого равнялись в жизни.
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