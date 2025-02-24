Аркадий Гайдар и сытая дореволюционная жизнь

ВС

Виктор Сачко

я так и не понял, что автор хотел сказать в своей статье? что при царе жилось лучше чем при Советах? так окунись поглубже в историю. в России при царе не было ни одного года, чтобы какая-нибудь губерния не голодала. а грамотных в стране было раз, два и обчёлся. и не все те,кто жил в достатке тогда были бессовестными .видимо автор кроме брехуна Солженицына не читал другой литературы,не знаком с русскими классиками .из своего сытого сегодня не видит окружающей его действительности...пусть утешится:он такой не один.многие сидят у телеящика и умилённо восхищаются победами в Донбасе ,не зная при этом о сотнях тысяч погибших и искалеченных россиян, а главное, не зная о причинах этой войны.вот так, нет - нет, да и вылезет какой-нибудь "премудрый пескарь" и обольёт грязью, то чем восхищались поколения советских людей, кому подражали на кого равнялись в жизни.