Жителя Приморья задержали за передачу разведке Украины данных об инфраструктуре

Сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю пресекли деятельность местного жителя, причастного к совершению госизмены в форме оказания помощи представителю иностранного государства, направленной против безопасности РФ.
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