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Жителя Приморья задержали за передачу разведке Украины данных об инфраструктуре

Жителя Приморья задержали за передачу разведке Украины данных об инфраструктуре

Сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю пресекли деятельность местного жителя, причастного к совершению госизмены в форме оказания помощи представителю иностранного государства, направленной против безопасности РФ.

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