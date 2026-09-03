В школах Петербурга начнут выставлять детям оценки за поведение

В школах Санкт-Петербурга собираются отслеживать поведение детей. Председатель комитета по образованию Наталья Путиловская поделилась подробностями нового эксперимента по оценке поведения учеников.
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