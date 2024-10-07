Ждём "чёрный день" на валютной бирже? Аналитики рассказали, что будет с курсом

Эксперты напомнили, что уже на этой неделе истекает срок действия лицензии США, разрешающей Мосбирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчётному депозитарию (НРД) биржевые операции с валютой.
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