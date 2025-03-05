Лукашенко раскрыл, что готов был направить свои войска в Москву для защиты от Пригожина

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что направил бы самые боеспособные военные части для защиты Москвы, если бы основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не остановился.
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