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«О возвращении Крыма говорят либо лгуны, либо фантазеры» – депутат Рады

«О возвращении Крыма говорят либо лгуны, либо фантазеры» – депутат Рады

Украинские дипломаты и пропагандисты скрывают от своего народа важную деталь мирного плана Китая. Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ранее говоривший, что выполнял задания украинской военной разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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