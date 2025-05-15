Русские «Герани» переходят в наступление: новая тактика беспилотной войны Ирина ВальковаВ ночь на 14 мая Вооружённые силы России нанесли серию массированных ударов по территории Украины, задействовав новую тактику применения ударных беспилотников «Герань».
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